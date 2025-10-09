دو دانش‌آموز تنکابنی با کسب رتبه‌های برتر در مسابقات کشوری علمی و قرآنی، در مراسمی با حضور نماینده ولی‌فقیه در مازندران تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛دو دانش‌آموز شهرستان تنکابن با کسب رتبه‌های برتر در مسابقات کشوری، در مراسمی با حضور آیت‌الله محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران، مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این مراسم که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، از «طهورا میاری» منتخب شصت‌ودومین جایزه بنیاد علمی البرز و «مبینا ناظریان» دارنده رتبه دوم کشوری در رشته قرائت ترتیل تقدیر به عمل آمد.

آیت‌الله لائینی در این آیین با تأکید بر ضرورت پیوند علم و ایمان اظهار کرد: دانش‌آموزان نخبه ما امروز هم در علم پیشرو هستند و هم در ادب و معرفت دینی سرآمد. این سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده کشور است.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به آیه «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» خاطرنشان کرد: اگر علم از مسیر ایمان عبور نکند، نه‌تنها سازنده نیست بلکه می‌تواند خطرناک باشد. اگر علم با بندگی و تقوا همراه باشد، جامعه رشد می‌کند.

وی در ادامه با بیان سخنان امام خمینی(ره) افزود: اگر ایمان نباشد، همان علم به ابزار کشتار و سلطه تبدیل می‌شود. انشاالله نسلی تربیت شود که رشد علمی و معرفت قرآنی و ولایی را به موازات هم طی کند.

بر اساس این گزارش، این مراسم با حضور ائمه جمعه تنکابن و نشتارود، فرماندار، مدیران مدارس و قاریان قرآن در مرکز دارالقرآن بلاغ تنکابن برگزار شد.

گفتنی است نماینده ولی‌فقیه در مازندران پیش از این در جمع دانش‌آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی تنکابن حاضر شده و بر نقش علم و معرفت در دستیابی نسل جوان به جایگاه شایسته در آینده کشور تأکید کرده بود.