کارشناسان حوزه ریلی و مسئولان وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد، اعلام کردند: دولت چهاردهم با تمرکز بر پروژه‌هایی، چون زاهدان–چابهار و رشت–آستارا در تلاش است ایران را به شاهراه ترانزیت منطقه تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این برنامه عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن کشور، با تأکید بر نگاه ویژه دولت چهاردهم به حمل‌ونقل ریلی گفت:«در حال حاضر شش کریدور شمال–جنوب و سه کریدور شرق–غربی در دست اجراست و پروژه چابهار–زاهدان بیش از ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این طرح با اتکا به توان پیمانکاران داخلی و بودجه‌ای حدود ۲۰ همت در سال گذشته، تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.»

او افزود: «با اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر جنوب به‌ویژه شهید بهشتی و شهید رجایی افزایش می‌یابد و مسیر صادرات و ترانزیت از شمال به جنوب کشور تسهیل می‌شود.»

در بخش دیگری از برنامه، علی قارداشی، مدیر دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی راه‌آهن، از توسعه ارتباط ریلی ایران با همسایگان خبر داد و گفت:«اکنون با کشورهای ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان اتصال ریلی فعال داریم و پروژه‌هایی همچون شلمچه–بصره و رشت–آستارا برای تکمیل کریدورهای منطقه‌ای در حال اجراست.»

همچنین ابوالفضل برغمدی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در توسعه دریا‌محور، با اشاره به اهمیت اتصال بنادر به شبکه ریلی گفت:«در دولت چهاردهم جلسات منظم برای رفع گلوگاه‌های حمل‌ونقل برگزار می‌شود. تمرکز اصلی بر رفع مشکلات اتصال بنادر خوزستان، چابهار و آستارا به ریل و افزایش سرعت سیر قطارهاست.»

در پایان برنامه، عباس قربانعلی‌بیک، کارشناس حوزه ریلی، با تأکید بر لزوم توجه به نرم‌افزارهای مدیریتی و تسهیل فرایندهای ترانزیتی گفت:«بیش از نیمی از موانع توسعه ترانزیت کشور خارج از بخش زیرساختی است و باید هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، گمرک و حمل‌ونقل ترکیبی تقویت شود تا تجار خارجی مزیت مسیر ایران را به‌صورت واقعی احساس کنند.»