موی گرگ» ساخته هنرمند چهارمحال و بختیاری از جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان دو جایزه گرفت .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فیلم سینمایی «موی گرگ» به نویسندگی و کارگرانی فریدون نجفی هنرمند فیلمساز استان در سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان، دو جایزه را از آن خود کرد.

آیین پایانی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سالن اجلاس سران شهر اصفهان برگزار شد که در این آیین، «جایزه ویژه صلح؛ جایزه شهید بهنام محمدی» به فیلم سینمایی موی گرگ ساخته فریدون نجفی هنرمند فیلمساز چهارمحال و بختیاری تعلق گرفت.

در بخش بازیگری نوجوان هم محمدرضا عالی‌ور برای نقش آفرینی در فیلم موی گرگ، دیپلم افتخار بهترین بازیگری نوجوان این دوره از جشنواره را به دست آورد.

موی گرگ چهارمین فیلم بلند فریدون نجفی است که در این دوره از جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان در سه بخش بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگری نوجوان و بهترین فیلم، نامزد دریافت پروانه زرین شد.

این فیلم محصول بنیاد سینمایی فارابی است و داستان یک پسر نوجوان به نام آشو در روستایی دورافتاده را روایت می‌کند.

محمدرضا عالی‌ور در فیلم موی گرگ و در نقش آشو با اراده قوی خود تصمیمی شجاعانه گرفته است و تلاش می‌کند دختر دو ساله‌ای به نام اسما را به یک روستای دورتر ببرد تا قدمش را مبارک کند.

این نوجوان در مسیر رسیدن به روستا، اتفاق غیر منتظره‌ای را تجربه می‌کند و باید بین بازگرداندن اسما به روستا و نیاز خود یکی را انتخاب کند.

اسما عالیور، یوسف بختیاری، حمیدرضا غیبی، مینا صالحی، سمیرا پرویزی، شقایق غیبی، ارسلان مهری بابادی، سولماز منصوری، یوسف مهری بابادی، لیلا غیبی، محمد مهری بابادی و محمد نجفی هم از دیگر بازیگرانی هستند که در فیلم موی گرگ ساخته فریدون نجفی نقش آفرینی کردند.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سه بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر در اصفهان و به صورت هم‌زمان با نمایش برخی از آثار حاضر در جشنواره در ۲۲ استان دیگر برگزار شد.