در دیدار وزیر ورزش و جوانان و استاندار آذربایجان‌غربی ظرفیتهای ورزشی و برنامه های حمایت ازجوانان استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نشست مشترک احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی عصر امروز در ارومیه برگزار شد.

وزیر ورزش و جوانان در این نشست با اشاره به استعدادهای بالقوه جوانان آذربایجان‌غربی، گفت: دولت مصمم است با تکمیل زیرساخت‌های ورزشی و ایجاد فضاهای جدید، زمینه شکوفایی این استعدادها و ارتقای نشاط اجتماعی را فراهم کند.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز بر اهمیت توسعه متوازن فضاهای ورزشی در مناطق کمتر برخوردار و تقویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی جوانان تأکید کرده و افزود: با توجه به ظرفیت استان در میزبانی از رویدادهای ملی و بین‌المللی، این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ورزشی و اجتماعی آذربایجان‌غربی باشد.

در این نشست توسعه فضاهای ورزشی شهری و روستایی، حمایت از برنامه‌های جوانان و تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام آذربایجان‌غربی بررسی شده و نقش ورزش در ارتقای سرمایه اجتماعی استان و اهمیت همکاری‌های مشترک مورد تأکید قرار گرفت.