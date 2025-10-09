افتتاح شبکه آبرسانی ۱۴۰ کیلومتری کشاورزی و روستایی در سرخس

مراسم افتتاح شبکه آبرسانی ۱۴۰ کیلومتری کشاورزی و روستایی سرخس، به همت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، برگزار شد. شبکه آبرسانی ۱۴۰ کیلومتری با هدف توسعه بخش کشاورزی و تامین آب پایدار برای روستاییان، امروز ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴ با حضور مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، در روستای حسن آباد شهرستان سرخس در استان خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید. از این ۱۰۳۱ کیلومتر شبکه آب‌رسانی کشاورزی که هم‌زمان در روستا‌های کشور به بهره‌برداری رسید ۱۴۰ کیلومتر آن مربوط به سرخس است که با همت مردم و گروه‌های جهادی و بنیاد برکت انجام شد.

عکاس : امیر مهدی حیدر