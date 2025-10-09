پخش زنده
امروز: -
به مناسبت روز جهانی کودک، جشن بزرگ کودکان با حضور جمعی از مسئولان، خانوادهها و مربیان در پارک ملت شهرستان قصرقند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این مراسم شاد و پرنشاط، برنامههایی همچون شعرخوانی، اجرای سرود، شاهنامهخوانی، مسابقات ورزشی، نقاشی و بازیهای کودکانه اجرا شد که با استقبال پرشور کودکان و خانوادهها همراه بود.
فرماندار قصرقند در حاشیه این جشن با تبریک روز جهانی کودک گفت: کودکان سرمایههای ارزشمند جامعهاند و فراهمکردن بستر رشد، شادی و امنیت آنها وظیفه همه نهادها و خانوادههاست.