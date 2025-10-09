امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

گسترش روابط تجاری ایران و چین

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۷- ۱۸:۰۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برق هسته‌ای، ضرورتی انکار ناپذیر
برق هسته‌ای، ضرورتی انکار ناپذیر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
کشف مواد مخدر
کشف مواد مخدر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
دولت حامی بخش خصوصی
دولت حامی بخش خصوصی
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
نادر خلیج فارس
نادر خلیج فارس
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
خبرهای مرتبط

تحکیم روابط ایران و چین با خواهر خواندگی بنادر بوشهر و فوژو

تأکید ایران و چین بر تعمیق و تسریع همکاری‌های علمی و فناورانه

چشم انداز همکاری‌های کشاورزی ایران و چین

برچسب ها: ایران ، چین ، روابط تجاری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 