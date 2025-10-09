وزیر نیرو درباره پیگیری تقسیم عادلانه آب از محل سد نمرود بین استان‌های تهران و سمنان و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی آب از حبله رود قول مساعد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، عباس علی آبادی امروز پس از بازدید از سد نمرود و بند انحرافی سیمین دشت و پل اسکندر، نتایج این بازدید‌ها را در گرمسار تشریح و تصریح کرد : وزارت نیرو در هماهنگی با دستگاه قضایی و استانداری سمنان، موظف به جلوگیری از هر گونه تصرف یا برداشت غیرمجاز در مسیر انتقال آب است.

وزیر نیرو با بیان اینکه تکمیل سد نمرود یکی از اولویت‌های این وزارتخانه است؛ تصمیم گیری در زمینه توزیع و تقسیم عادلانه آب از محل سد نمرود با اجرای کامل قانون را ضروری دانست.

وی اظهار امیدواری کرد: در جلسات بعدی با استانداران و نمایندگان مجلس هر دو استان سمنان و تهران تصمیم‌های درست و قدم‌های مثبتی در این بخش برداشته شود.

وزیر نیرو در ادامه به اقدامات خلاف قانون در حوزه بالا دست حبله رود اشاره کرد و افزود: برداشت از حبله رود باید در چارچوب قانون باشد و باید جلوی بی قانونی در حوزه برداشت آب از این منبع آبی گرفته شود.

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان هم در جلسه شورای اداری گرمسار که با حضور وزیر نیرو برگزار شد به لزوم اجرای کامل قانون توزیع آب از محل سد نمرود تاکید کرد و گفت: اجرای پروژه لوله گذاری از سد نمرود برای تامین آب شرب از این منبع آبی به تخصیص منابع مالی در حوزه کشاورزی نیازمند است که در این زمینه وزیر نیرو باید مساعدت و هماهنگی کند.

یاسر عربی نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و فرماندار گرمسار هم در این جلسه بر لزوم تحقق حق آبه قانونی گرمسار و آرادان از سد نمرود و اقدامات قانونی برای جلوگیری از برداشت غیر قانونی از حبله رود برای تامین آب پایدار شرب، کشاورزی و صنعت در غرب استان سمنان تاکید کردند.