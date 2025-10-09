جشنواره استانی سرود فجر با هدف ترویج فرهنگ ملی و تقویت روحیه هنری نسل جوان در اراک برگزار شد.
این جشنواره با حضور پرشور نوجوانان و جوانان در اراک برگزار شد. در این رویداد فرهنگی، ۲۵۲ اثر از سراسر استان به دبیرخانه ارسال شد و ۲۰ گروه منتخب در دو بخش نوجوانان و جوانان به رقابت پرداختند.
علی مختاری، مسئول برگزاری این جشنواره، گفت: در مجموع ۲۵۲ اثر از ۱۴ گروه هنری به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری اولیه، ۲۰ گروه به مرحله رقابت استانی راه یافتند.
او افزود: موضوعات آثار ارائهشده شامل مفاهیمی، چون ایران، وطن، هویت ملی و فلسطین و ارزشهای فرهنگی بود.