به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشنواره استانی سرود فجر در اراک با هدف ترویج فرهنگ ملی و تقویت روحیه هنری نسل جوان برگزار شد.

این جشنواره با حضور پرشور نوجوانان و جوانان در اراک برگزار شد. در این رویداد فرهنگی، ۲۵۲ اثر از سراسر استان به دبیرخانه ارسال شد و ۲۰ گروه منتخب در دو بخش نوجوانان و جوانان به رقابت پرداختند.

علی مختاری، مسئول برگزاری این جشنواره، گفت: در مجموع ۲۵۲ اثر از ۱۴ گروه هنری به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری اولیه، ۲۰ گروه به مرحله رقابت استانی راه یافتند.

او افزود: موضوعات آثار ارائه‌شده شامل مفاهیمی، چون ایران، وطن، هویت ملی و فلسطین و ارزش‌های فرهنگی بود.