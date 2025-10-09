به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کارگاهی کوچک در دل روستایی در ۲۰ کیلومتری مهاباد، جایی که دیوارهایش عطر تلاش و امید می‌دهد. کارگاهی که با سرمایه‌ای اندک و همتی بزرگ شکل گرفته است.

صالح خضری تولید کننده قارچ میگوید: حاصل روز‌ها مراقبت، پشتکار و عشق به کار، تولید روزانه ۲۰۰ کیلوگرم قارچ است که روانه بازار و سفره‌های مردم می‌شود.

سالانه برای تولید هفت میلیون تن انواع محصولات باغی، زراعی و دامی در آذربایجان‌غربی ۸۴۰ هزار هکتار زمین این استان زیر کشت انواع محصولات می‌رود.