در چهارکارگاه پرورش قارچ مهاباد سالانه بیش از ۴۰ تن از این محصول تولید میشود. کارگاههایی که چرخ اشتغال و درآمدزایی را برای جوانان به حرکت درآورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کارگاهی کوچک در دل روستایی در ۲۰ کیلومتری مهاباد، جایی که دیوارهایش عطر تلاش و امید میدهد. کارگاهی که با سرمایهای اندک و همتی بزرگ شکل گرفته است.
صالح خضری تولید کننده قارچ میگوید: حاصل روزها مراقبت، پشتکار و عشق به کار، تولید روزانه ۲۰۰ کیلوگرم قارچ است که روانه بازار و سفرههای مردم میشود.
سالانه برای تولید هفت میلیون تن انواع محصولات باغی، زراعی و دامی در آذربایجانغربی ۸۴۰ هزار هکتار زمین این استان زیر کشت انواع محصولات میرود.