معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: می‌توان با دقت نظر در انجام وظایف، حفظ خونسردی، توجه به وضع روحی بیمار و اطرافیان او و شرایط اقتصادی آنان از بروز بسیاری از این شکایت‌ها پیشگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بابک سلحشور معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، پنجشنبه 17 مهر در نشست آموزشی اصول کارشناسی خطاهای پزشکی در کمیسیون های پزشکی قانونی که ویژه کارشناسان کمیسیون های استان مازندران در شهر ساری برگزار شد، با ارائه توضیحاتی درباره قصور و تقصیر پزشکی و تفاوت آن با تخلفات انتظامی افزود: در صورتی می توان از لفظ قصور پزشکی در موضوعات پزشکی و درمانی استفاده کرد که فرد، بیمار پزشک باشد و در واقع پزشک مراقبت پزشکی و درمان وی را پذیرفته باشد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در تقسیم بندی انواع قصور پزشکی افزود: بر اساس قانون مجازات اسلامی می توان این موارد را به قصور ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی تقسیم کرد.که البته عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی نیز زیر مجموعه ای از موارد قصور و تقصیر پزشکی است.

سلحشور با اشاره به مهم ترین عوامل مؤثر در طرح شکایت بیمار از پزشک گفت: عوامل رفتاری، آگاهی ندادن به بیمار و اطرافیان او درباره عوارض احتمالی و خطرات غیر قابل پیش بینی و مسائل مالی، هزینه درمان، دخالت و تحریک سایر همکاران، نگرفتن شرح حال کامل و عدم تکمیل دقیق پرونده قبل از اقدامات درمانی و قصور در مراقبت‌های بعد از عمل جراحی از جمله مواردی است که زمینه ساز شکایت بیمار از پزشک می شود.

وی با اشاره به اینکه عامل رفتاری مهم ترین موضوع در طرح شکایت از پزشکان با عنوان قصور پزشکی است، افزود: قطعا رفتار مهربانانه، محترمانه، منطقی و سنجیده پزشک می تواند از بروز نارضایتی بیشتر و ابراز شکایت رسمی پیشگیری کند.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با اشاره به اینکه مسئولیت بیمار از لحظه پذیرش تا بهبودی کامل بر عهده پزشک معالج است، گفت: جراح باید بعد از عمل جراحی، بیمار خود را ویزیت کرده و همواره در دسترس بیمار باشد، رها کردن بیمار بعد از عمل جراحی، حتی در موارد موفقیت آمیز، می تواند در صورت بروز عوارض بعدی منجر به شکایت شود.

وی رشته تخصصی را عاملی دیگر در ارائه شکایت با عنوان قصور پزشکی عنوان کرد و افزود: هر چه نوع بیماری مهمتر و نحوه درمان دشوارتر باشد، احتمال بروز عوارض بیشتر است لذا تعداد شکایات در رشته های جراحی معمولا بیشتر از سایر رشته هاست به همین دلیل رشته های زنان و زایمان، دندانپزشکی، جراحی عمومی، بیهوشی، جراحی پلاستیک و زیبایی ،جراحی مغز و اعصاب، معمولا جزو رشته های پرشکایت هستند.

سلحشور عدم مطالعه کافی و نداشتن اطلاعات کافی از تازه های پزشکی، مجهز نبودن مراکز درمانی به وسایل و لوازم ضروری پزشکی، نقص در مدیریت و عدم استفاده صحیح از نیروی انسانی و لوازم وتجهیزات، بی توجهی به مسائل فرهنگی و سنن و آداب قبیله ای و اعتقادی را از دیگر عوامل مؤثر در طرح شکایت بیماران عنوان کرد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با اشاره مجدد بر رفتار مبتنی بر مهر و محبت و منطقی با بیماران گفت: با توجه به آنچه از بررسی پرونده های قصور پزشکی در کمیسیون ها به دست می آید، بیمار در صورتی که در حین اقدامات درمانی دچار آسیب شود، دست به شکایت خواهد زد، به همین دلیل توصیه جدی برای کاهش موارد شکایت قصور پزشکی، داشتن رفتار مهربانانه و ارائه توضیحات کافی و کامل به بیمار و همراهان وی است.

در این نشست شیث امینی مدیرکل امور کمیسیون های سازمان توضیحاتی درباره فرایند بررسی پرونده ها در کمیسیون های پزشکی قانونی، نحوه عملکرد کارشناسان مدعو در بررسی پرونده های قصور و مستندسازی در پرونده های کمیسیون پزشکی و کامران سلطانی درباره کارشناسی عوارض اقدامات تشخیصی و درمانی در رشته های مختلف توضیحاتی ارائه کردند.