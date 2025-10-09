به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شیرزاد کمالی مدیرکل امور عشایری استان سیستان و بلوچستان گفت: تأکید استاندار مبنی بر حضور در بین مناطق عشایری و دیدار و شنیدن دغدغه ها و مشکلات این عزیزان و برطرف شدن مشکلات در یک بازه زمانی مشخص می باشد.

وی افزود: عشایر این منطقه مشکلاتی در بحث روشنایی و تامین آب شرب برای انسان و دام را داشتند.

مدیرکل امورعشایری استان اظهار داشت: همچنين موضوعاتی همچون تانکر ثابت برای نگهداری آب و تامین نهاده و آذوقه برای دام را خواستار بودند.