به منظور بررسی مسائل و مشکلات عشایر حاشیه نشین تالاب هامون در شهرستان هیرمند مدیرکل عشایری استان با عشایر دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شیرزاد کمالی مدیرکل امور عشایری استان سیستان و بلوچستان گفت: تأکید استاندار مبنی بر حضور در بین مناطق عشایری و دیدار و شنیدن دغدغه ها و مشکلات این عزیزان و برطرف شدن مشکلات در یک بازه زمانی مشخص می باشد.
وی افزود: عشایر این منطقه مشکلاتی در بحث روشنایی و تامین آب شرب برای انسان و دام را داشتند.
مدیرکل امورعشایری استان اظهار داشت: همچنين موضوعاتی همچون تانکر ثابت برای نگهداری آب و تامین نهاده و آذوقه برای دام را خواستار بودند.