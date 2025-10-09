کارشناس هواشناسی از افزایش ابرناکی، وزش باد و بارندگی از ظهر جمعه تا عصر شنبه در مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرجی، کارشناس هواشناسی اعلام کرد: فردا جمعه روز گرمی خواهد بود اما از ظهر به تدریج شاهد وزش باد نسبتاً شدید، افزایش ابرناکی و شروع بارندگی خواهیم بود.

وی افزود: از جمعه شب تا عصر شنبه ضمن کاهش دما در مناطق ساحلی و جلگه‌ای تا میان‌بندها، بارش پراکنده داریم. بر اساس این پیش‌بینی، در روز یکشنبه موقتاً جو استان نسبتاً پایدار می‌شود و آسمان نیمه‌ابری تا ابری خواهیم داشت.

بگفته فرجی، این تغییرات آب‌وهوایی تأثیر محسوسی بر دمای استان گذاشته و موجب کاهش دما به ویژه در مناطق ساحلی و جلگه‌ای خواهد شد.