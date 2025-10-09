پخش زنده
امروز: -
۲ کودک مبتلا به فلج اطفال در جنوب شرق افغانستان شناسایی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، دفتر مطبوعاتی استانداری پکتیکا در جنوب شرق افغانستان امروز اعلام کرد: این دو کودک مبتلا به بیماری فلج اطفال در شهرستان " برمل " استان پکتیکا سکونت دارند.
مسئولان محلی پکتیکا در نشستی با سازمانهای و موسسات فعال در حوزه واکسیناسیون در خصوص مقابله با بیماری فلج اطفال و راههای پیشگیری از آن بحث و تبادل نظر کردند.
قبل از این سازمان بهداشت جهانی از شناسایی ۹ کودک مبتلا به فلج اطفال در سال جاری میلادی خبر داده بود.
در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۲۵ کودک مبتلا به فلج اطفال در افغانستان شناسایی شدند.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که همچنان با بیماری فلج اطفال درگیرند.