به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این اثر به قلم محدثه‌سادات محسنی، زندگی‌نامه سید مصطفی صادقی، از نخبگان صنعت هسته‌ای کشور، را روایت می‌کند.

کتاب داستان جوانی را به تصویر می‌کشد که با دل کندن از خانواده، شغل و زندگی، برای دفاع از حرم حضرت زینب (س) راهی سوریه شد و به شهادت رسید.

مخالفت‌های پدر، مشکلات سازمانی و دغدغه‌های شغلی نتوانست او را از مسیر جهاد بازدارد.

در بخشی از کتاب آمده است:

«چرا مردم بدون فکر حرف می‌زنن؟ چرا می‌گن جنگ سوریه به ایران ربطی نداره؟ چرا می‌گن ما برای پول اومدیم؟ مگه ولایت رو نمی‌بینن؟ اگر اینجا نجنگیم، باید تهران بجنگیم...! بعد از شدت ناراحتی روی یک کاغذ نوشت: نرخ سوریه چند؟ نرخ دل کندن از دو دختر چند...؟!»

همچنین، کتاب «نرخ دل کندن» توسط انتشارات روایت فتح به بهای ۳۰۰ هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.