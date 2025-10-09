جنبش حماس هرگونه مذاکره مستقیم با نمایندگان اسرائیل را رد و تأکید کرد: گفت‌و‌گو‌ها فقط از طریق میانجیگران انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جنبش حماس هرگونه مذاکره مستقیم با نمایندگان اسرائیل را رد کرد و تأکید کرد گفت‌و‌گو‌ها تنها از طریق میانجیگران انجام می‌شود.

منبعی در فرماندهی حماس به شبکه الجزیره گفت: به‌طور قاطع دیدار و مذاکرات مستقیم با نمایندگان رژیم صهیونیستی در جریان مذاکرات آتش‌بس غزه را رد می‌کنیم.

وی افزود: تمام تماس‌ها و گفت‌و‌گو‌ها با اشغالگران از مسیر میانجیگران صورت گرفته است.

این منبع در خصوص آخرین اخبار از لیست اسرای فلسطینی خاطرنشان کرد گفت‌و‌گو‌ها در مورد لیست اسرای فلسطینی که قرار است از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شوند، هنوز ادامه دارد.

وی ادامه داد: حماس صبح امروز، پاسخ نهایی خود را در خصوص جدول زمانی اجرای آتش‌بس در نوار غزه به میانجیگران اعلام کرده است.