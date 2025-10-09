در نشست کشور‌های غرب بالکان و نیز شماری از کشور‌های اروپایی در انگلیس، وزیر خارجه این کشور از برنامه ۴ میلیون پوندی به منظور مبارزه با تهدید‌های سایبری در این کشور‌ها خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس "ایوت کوپر"، وزیر خارجه این کشور میزبان نشست نمایندگان کشور‌های غرب بالکان و تعدادی از کشور‌های اروپایی در "قلعه هیلزبرو" (Hillsborough Castle) در خارج از لندن است و در نظر است درباره دفاع سایبری در میان این کشور‌ها تبادل نظر شود.

بر اساس گزارش‌ها در این نشست که شماری از وزرای خارجه کشور‌های غرب بالکان و دیگر کشور‌های اروپایی حضور دارند، قرار است درباره موضوعاتی همچون آنچه تهدید‌های ترکیبی روسیه خوانده شده بحث شود که به گفته انگلیس امنیت و ثبات این کشور‌ها را تهدید می‌کند.

روزنامه گاردین در این باره نوشت، وزیر خارجه انگلیس در این نشست از اختصاص ۱۰ میلیون پوند دیگر به منظور مبارزه با قاجاقچیانی که انسان‌ها را از طریق کشور‌های غرب بالکان عبور می‌دهند، خبر می‌دهد تا از مهاجرت غیرقانونی، پیشگیری شود.

در این طرح به آموزش نیرو‌های نظامی و انتظامی کوزوو، حفاظت از مرز‌ها در کشور‌های غرب بالکان و نیز حمایت از قربانیان قاچاق انسان در صربستان اشاره شده است.