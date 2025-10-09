پخش زنده
رقابتهای بسکتبال لیگ نوجوانان در بخش پسران با حضور ۵۲ تیم آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۵۲ تیم شرکت کننده در فصل جدید رقابتهای بسکتبال لیگ نوجوانان پسر در ۱۶ گروه، دیدارهای خود را برگزار میکنند.
در چارچوب هفته نخست این رقابتها ۱۵ دیدار برگزار شد و این نتایج به دست آمد:
* ذوالقدر مشهد ۷۶ - آینده سازان تهران ۳۴
* خانه بسکتبال بیرجند ۹۰ - شاهین البرز ۵۳
* میلاد گروپ آمل ۴۱ - کنکو تهران ۶۴
* شکلی تهران ۴۳ - خانه بسکتبال گنبد ۶۴
* هیرمان رشت ۳۷ - مهگل البرز ۶۰
* علوب آمل ۸۰ - خانه بسکتبال فامنین ۴۱
* فرش کاشان ۶۶ - آینده سازان ایلام ۴۶
* آینده سازان قصا ۲۴ - بسکتبال قم ۷۶
* شهرداری خمینی شهر ۶۹ - پایش پارت شاهرود ۵۷
* موندو کیش ۷۹ - گلنور اسپادانا ۸۶
* مس شهر بابک ۳۲ - هیرو شیراز ۱۱۵
* خانه بسکتبال زنجان ۴۱ - ولیدی باک کردستان ۸۵
* خانه بسکتبال تبریز ۴۴ - درنک گیلان ۴۶
* خانه بسکتبال قزوین ۴۴ - بیمکث مشهد ۷۷
* کاله تهران ۷۶ - گلنور اصفهان ۶۴