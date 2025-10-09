به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۵۲ تیم شرکت کننده در فصل جدید رقابت‌های بسکتبال لیگ نوجوانان پسر در ۱۶ گروه، دیدار‌های خود را برگزار می‌کنند.

در چارچوب هفته نخست این رقابت‌ها ۱۵ دیدار برگزار شد و این نتایج به دست آمد:

* ذوالقدر مشهد ۷۶ - آینده سازان تهران ۳۴

* خانه بسکتبال بیرجند ۹۰ - شاهین البرز ۵۳

* میلاد گروپ آمل ۴۱ - کنکو تهران ۶۴

* شکلی تهران ۴۳ - خانه بسکتبال گنبد ۶۴

* هیرمان رشت ۳۷ - مهگل البرز ۶۰

* علوب آمل ۸۰ - خانه بسکتبال فامنین ۴۱

* فرش کاشان ۶۶ - آینده سازان ایلام ۴۶

* آینده سازان قصا ۲۴ - بسکتبال قم ۷۶

* شهرداری خمینی شهر ۶۹ - پایش پارت شاهرود ۵۷

* موندو کیش ۷۹ - گلنور اسپادانا ۸۶

* مس شهر بابک ۳۲ - هیرو شیراز ۱۱۵

* خانه بسکتبال زنجان ۴۱ - ولیدی باک کردستان ۸۵

* خانه بسکتبال تبریز ۴۴ - درنک گیلان ۴۶

* خانه بسکتبال قزوین ۴۴ - بیمکث مشهد ۷۷

* کاله تهران ۷۶ - گلنور اصفهان ۶۴