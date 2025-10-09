پخش زنده
در آستانه ۲۰ مهر، روز بزرگداشت حافظ، مراسم حافظ خوانی در مجتمع شهید آوینی همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه تهران در این مراسم با گرامیداشت یاد علامه قزوینی گفت: موضوع متن شناسی در ایران مدیون این ادیب بزرگ است.
مهدی علیایی مقدم با اشاره به اینکه حافظ در روزگار خودش به عرفان شناخته نمیشد، افزود: در آن روزگار، حافظ به عنوان عالم و قاری و مدرس قرآن شناخته میشده است.
این مراسم با حضور اعضای انجمنهای ادبی و حافظ خوانی همدان برگزار شد.