به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، براساس مقاله‌ای که در نشریه معتبر پزشکی بین المللی "لنست"

(Lancet) منتشر شده است تاکنون براورد‌ها از شمار ابتلای کودکان پیش دبستانی غزه که به سوء تغذیه حاد مبتلایند، کم‌تر از ۵۵ هزار نفر بود.

به نوشته این نشریه، این وضعیت بالقوه کشنده، اکنون جان حدود ۵۵ هزار کودک پیش دبستانی را در غزه، تهدید می‌کند.

روزنامه گاردین در این باره نوشت براساس این بررسی که با مدیریت آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی تهیه شده، ارتباط قطعی میان محدودیت‌هایی که اسرائیل بر سر ورود کمک‌های انسانی پدید آورده است و سوءتغذیه در میان کودکان شش ماهه تا پنج ساله غزه وجود دارد.

گاردین افزود: گزارش این بررسی در روز چهارشنبه این هفته منتشر شد که اثر ماه به ماه بخش عمده‌ای از درگیری‌های دو ساله را نشان می‌دهد. به نوشته این روزنامه، اسرائیل بار‌ها مقصر بودن در هر گونه گرسنگی در غزه را رد کرده و مدعی شده است که اجازه ورود غذای کافی به این منطقه را می‌دهد و مدام تکرار می‌کند که آژانس‌های بشردوستانه در غزه، کارامد نیستند.