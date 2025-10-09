پخش زنده
هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا در سالن الغدیر شهر ارومیه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای آسیایی ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی به مدت سه روز در ارومیه و طی روزهای ۱۷ الی ۱۹ مهرماه برگزار میشود. ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور در این رویداد حضور دارند. ۱۷ کشور در کشتی پهلوانی و ۱۳ کشور در ورزشهای زورخانهای به رقابت خواهند پرداخت.
همچنین مراسم افتتاحیه رسمی مسابقات بعد از ظهر امروز پنجشنبه با حضور مسئولان برگزار خواهد.
در این مسابقات نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند سریلانکا، کرهجنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی، قرقیزستان و قزاقستان حضور دارند.