پست در عصر حاضر، ترکیبی از تجربه دیرینه و فناوری‌های نوین است. خدمات پستی نه‌تنها یک سرویس خدماتی است، بلکه نقشی اساسی در گردش بازار سرمایه ایفا می‌کند و در واقع ستون دیجیتال کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در حالی که عقربه‌های ساعت هنوز به هفت صبح نرسیده است، کارکنان اداره کل پست قزوین با شور و انگیزه کار خود را آغاز می‌کنند. هر یک از این کارکنان، نقشی کلیدی در رساندن بسته‌ها و نامه‌ها به مقاصد دور و نزدیک بر عهده دارند.

عملیات پستی با بخش تجزیه نامه‌ها و بسته‌ها آغاز می‌شود. بسته‌ها در این بخش دریافت، ثبت سیستمی و سپس بر اساس مسیرهای توزیع (گشت) ردیف می‌شوند. در بخش تفکیک، بسته‌ها بر اساس مقصد دسته‌بندی و مرتب می‌گردند.

یکی از کارکنان اداره پست درباره این مرحله می‌گوید: «سرعت و دقت، دو اصل مهم در این مرحله هستند. ما بسته‌ها را طبق آدرس، خیابان و کوچه مشخص کرده و در کیف‌های مخصوص، خورجین و کیسه‌های تعبیه شده بارگیری می‌کنیم تا وظیفه نامه‌رسانی و تحویل انجام شود.»

لازم به ذکر است که هر بسته قبل از خروج و حرکت، باید به طور دقیق در سامانه ثبت شود تا اطلاعات کامل آن، تضمین‌کننده رسیدن صحیح و به‌موقع مرسوله به مقصد باشد.

اداره پست قزوین علاوه بر عملیات تفکیک و توزیع، خدمات حضوری گسترده‌ای را به مردم ارائه می‌دهد. باجه مرکزی این اداره، بخش پرترددی است که میزبان انواع مشتریان است.

کارکنان بخش باجه‌های خدماتی اعلام کردند: «افرادی که هرگونه مرسوله یا امور پستی دارند، ما در خدمتشان هستیم. باجه مرکزی ما در واقع محل مراجعه عمده محصولات کارخانه‌ها، شرکت‌ها و فروشگاه‌ها برای ارسال مرسولات انبوه است و همچنین مردم عادی نیز به صورت حضوری به این قسمت مراجعه می‌کنند.»

به طور میانگین، روزانه بیش از ۸,۰۰۰ بسته پستی از نقاط مختلف کشور وارد استان قزوین می‌شود که تمامی این مرسولات توسط کارکنان زحمتکش پست، جمع‌آوری، تفکیک و در نهایت به دست مردم استان می‌رسد.