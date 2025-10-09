در روستای چاغروند دهلران:
امروز، خاطره غیرت و ایمان با نام شهید چاغروند ورق خورد
روستای چاغروند امروز محلی برای یادآوری خاطرات مردی از تبار ایستادگی و ایمان بود؛ مردی که تکه، تکه وجودش را داد؛ اما پای آرمان هایش ایستاد و کم نیاورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ چاغروند از خلبانان هوا نیروز بود که در ابتدای جنگ تحمیلی در دهلران به شهادت رسید.
«شهید چاغروند» دوازدهم بهمنماه سال ۱۳۳۱ هجری شمسی در شهرستان خرمآباد دیده به جهان گشود و پساز سپری کردن دوران طفولیت در کانون گرم خانواده به دبستان رفت و با پشت سر گذاشتن دوره ابتدایی و راهنمایی در دبیرستان امیرکبیر خرمآباد واقع در خیابان فرهنگ این شهرستان دوره متوسطه را با موفقیت سپری کرد و موفق به اخذ دیپلم شد.
وی سال ۱۳۵۳ به استخدام هوانیروز درآمد و پس از گذراندن آموزش زبان انگلیسی و دورههای مختلف نظامی در تهران و مرکز آموزش هوانیروز اصفهان با درجه ستوان سومی ترخیص شد؛ سال ۱۳۵۵ بهعلت درگیری با رئیس وقت شهربانی اصفهان مدت یک ماه در بازداشتگاه ارتش محبوس شد.
غلامرضا چاغروند پس از گذراندن دورههای نظامی، زبان انگلیسی و پرواز بالگرد در تهران و پایگاه مرکز آموزش اصفهان، با درجه ستوان سومی و پرواز با «بالگرد ۲۱۴» به پایگاه هوانیروز کرمانشاه منتقل شد.
سال ۵۷ که عطر انقلاب اسلامی در همه جای کشور پیچید؛ غلامرضا همراه با انقلابیون در تمام راهپیماییها شرکت و پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۸ همزمان با شورش گروهکهای معاند در کردستان به پایگاه هوانیروز کرمانشاه منتقل شد و در عملیاتهای مختلفی به مبارزه و درگیری با آنها پرداخت.
خلبان چاغروند نیز همانند دیگر نیروهای هوانیروز با آغاز جنگ تحمیلی به جبهههای جنگ غرب و جنوب شتافت و جانفشانیهای بسیار کرد.
آخرین ماموریت این خلبان جسور و با ایمان هوانیروز بعد از ظهر ۱۲ مهرماه ۱۳۵۹ بود در آن روز، چاغروند و کمک خلبان ستوانیار حسین مصری و «کروچیف (مهندس پرواز)» گروهبانیکم عادل موسوی عازم ماموریتی از کرمانشاه به ایلام و دهلران میشوند.
آنها پس از انجام مأموریت در دهلران، با سوار کردن هفت نفر نظامی (ستوانیار حشمتاله شایان، ستوانیار آزادی، استوار خانیآبادی، گروهبان درویشی، گروهبان اقبالی، گروهبان نجفی و کارمند عطایی) عزم بازگشت میکنند و در مسیر، زمانی که به منطقهای با نام دهات جالیز (بین موسیان و دشت عباس) میرسند، بالگرد آنان مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفته و ضمن آسیب رسیدن به بالگرد، کمک خلبان نیز مجروح میشود.
خلبان چاغروند که بر اثر آسیب دیدگی بالگرد قادر به پرواز نبوده است؛ برای سالم ماندن سرنشینان اقدام به فرود اجباری در بین نیروهای دشمن میکند.
دشمن با اسارت بالگرد و سرنشینان یک مصاحبه رادیویی برای خوراک تبلیغاتی در همان محل تدارک میبیند؛ اما خلبان چاغروند در مقابل خواسته آنها مبنی بر اسائه ادب به ساحت امام و مسئولان، مقاومت میکند به همین خاطر همان جا او را شهید و دفن میکنند.
بازنگشتن بالگرد به پایگاه کرمانشاه تا مدتی در هاله ابهام میماند؛ تا این که مصاحبه چند نفر از سرنشینان بالگرد از رادیو عراق شنود میشود و اقوام خلبان چاغروند با اطلاع از این شنود به کمیته هلال احمر مراجعه و خواهان وضعیت او میشوند که مسئولان از نبود نام او در میان اسامی اسرا خبر میدهند و آنها این پیگیری را ادامه میدهند و از طریق نامهنگاری عادل موسوی با خانوادهاش به شهادت خلبان چاغروند پی میبرند.