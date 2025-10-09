دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان در دیدار مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار در یزد صورت رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در دیدار با استاندار یزد گفت: خوشبختانه تاکنون دفاتر انجمن در ۱۷ استان و شهرستان کشور راه‌اندازی شده و استان یزد میزبان هجدهمین دفتر این انجمن است.

شالویی با قدردانی از همراهی مسئولان فرهنگی استان تصریح کرد: یزد استانی مفاخرپرور با پیشینه‌ای غنی در حوزه فرهنگ، هنر و تاریخ ایران بوده و میراث فرهنگی و هنری عظیمی را در دل خود جای داده است.

وی اظهار داشت: بر این اساس، راه‌اندازی دفتر انجمن در این استان می‌تواند نقش مؤثری در پاسداشت و تجلیل از مفاخر، احیای آثار و یادمان‌های فرهنگی و گسترش فعالیت‌های پژوهشی و هنری مرتبط با میراث علمی و فرهنگی ایران عزیز را ایفا کند.

استاندار یزد نیز راه‌اندازی دفتر انجمن را اقدامی ضروری و ارزشمند دانست و گفت: این اقدام، ضمن پاسداشت مفاخر و مشاهیر، زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر این بزرگان به نسل‌های جوان و جدید خواهد بود، چرا که مفاخر ما الگو‌های حقیقی تلاش، ایمان و خلاقیت‌اند.

محمدرضا بابایی افزود: تجلیل از مفاخر و مشاهیر ریشه قرآنی دارد و نباید این بزرگان به فراموشی سپرده شوند، بلکه باید حضور فکری و معنوی آنان در جامعه همواره زنده و جاری بماند.

وی خاطرنشان ساخت: انتظار ما این است به همت دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، فعالیت‌های مرتبط با معرفی، پاسداشت و احیای میراث مفاخر به‌صورت منظم و پیوسته دنبال شود تا جریان تجلیل از نخبگان فرهنگی و تاریخی در بستر جامعه استمرار یابد.

در پایان این نشست و پس از اعطای حکم ریاست هیأت امنای دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از سوی رئیس انجمن به استاندار یزد و اهدای احکام سایر اعضای حقیقی و حقوقی، دفتر انجمن در این استان به صورت رسمی آغاز به کار کرد.