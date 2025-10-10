آب مایه حیات است اما در مواقعی مصرف آن احتمال دارد به بدن و به ویژه سیستم گوارشی آسیب بزند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،اگر شما کسی هستید که حتما باید همراه با غذای خود آب زیاد بخورید، بهتر است این کار را متوقف کنید؛ زیرا غذاهای خاصی وجود دارند که ممکن است همزمان با مصرف آب به سیستم گوارشی بدن ضرر برسانند.

نمی‌توان انکار کرد که مصرف آب با بیشتر غذاها بی‌خطر است، اما چند ترکیب وجود دارد که می‌تواند باعث سوءهاضمه و ناراحتی شود. به گزارش تایمز آف ایندیا، در این مطلب به پنج ماده غذایی که نباید با آب صرف شوند و دلایل آن اشاره کرده‌ایم.

موز

موز حاوی مقدار قابل توجهی فیبر محلول است. خوردن آن با آب زیاد می‌تواند شیره معده را رقیق کند که در نهایت می‌تواند سرعت هضم غذا را کاهش دهد. به طور کلی بهتر است موز را به تنهایی یا با غذاهایی که بافت و طعم آن را تکمیل می‌کنند مصرف کنید.

مرکبات

مرکباتی مانند پرتقال، گریپ فروت و لیمو خودشان حاوی مقدار زیادی آب هستند. مصرف این میوه‌ها با آب زیاد ممکن است منجر به ناراحتی معده یا احساس سیری شود. بهتر است این میوه‌ها را در حد اعتدال صرف کنید و بین زمان مصرف مرکبات با نوشیدن یک لیوان آب فاصله ایجاد کنید.

ماست

ماست یک محصول لبنی حاوی باکتری خوب پروبیوتیک است که برای سلامت روده مفید است. نوشیدن آب بلافاصله پس از مصرف ماست می‌تواند این پروبیوتیک‌ها را شسته و اثربخشی آن‌ها را کاهش دهد. بنابراین اگر بعد از خوردن ماست احساس تشنگی کردید و نیاز به نوشیدن آب داشتید تنها یک جرعه آب بنوشید یا به منظور بر طرف کردن عطش ماست طعم‌دار انتخاب کنید که از قبل با مایع رقیق شده است.

غذاهای تند و ادویه دار

غذاهای تند مانند فلفل چیلی یا سس‌های تند وقتی با مقدار زیادی آب ترکیب شوند می‌توانند باعث ایجاد ناراحتی در سیستم گوارشی شوند. آب ممکن است گرما را پخش کند و احساس سوزش ناشی از خوردن غذاهای تند را بدتر کند. محصولات لبنی مانند شیر یا ماست انتخاب‌های بهتری برای خنک کردن دهان هنگام خوردن غذاهای تند هستند.

برنج

مصرف مقادیر زیاد آب همراه با برنج می‌تواند اسیدهای معده مورد نیاز برای هضم غذا را رقیق کند. در حالی که خوردن یک لیوان آب قبل یا بعد از خوردن برنج خوب است، از نوشیدن بیش از حد در حین خوردن یک وعده غذایی مبتنی بر برنج خودداری کنید. قبل از نوشیدن آب بیشتر، کمی زمان بگذارید تا برنج هضم شود.