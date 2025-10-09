به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: پس از چند روز پایداری هوا، از عصر فردا با ورود توده هوای کم و بیش ناپایدار به آسمان گیلان، بارش باران همراه با کاهش نسبی دما، وزش باد، رعد و برق و مه آلودگی هوا در استان آغاز شده و تا دوشنبه هفته آینده ادامه دارد.

وی با بیان اینکه دریای خزر با ارتفاع موج حداکثر ۸۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی در برخی ساعات تا یکشنبه نامناسب است، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۳ درصد است.