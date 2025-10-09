پیکر شهید مدافع وطن حجت الاسلام علیرضا ولیزاده با حضور گسترده مردم و مسئولان در شهرستان باروق تشییع شد. شهید ولیزاده چند روز پیش در حمله ضد انقلاب به پاسگاه سپاه در سروآباد کردستان به فیض شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شهرستان باروق در آذربایجان غربی میزبان شهیدی بود که برای حفظ کیان اسلام در مرز‌های کشور خدمت می‌کرد.

حجت الاسلام علیرضا ولیزاده در اثر حمله عناصر ضد انقلاب در سرو آباد کردستان به فیض شهادت نائل آمد.

این شهید روحانی از طلبه‌های حوزه علمیه آذربایجان غربی در شهرستان شاهین دژ بود.

شهرستان باروق در جنوب آذربایجان غربی در جنگ ۱۲ روزه نیز ۵ شهید اقتدار را تقدیم این نظام کرد.

آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور نیز در پیامی شهادت این عالم روحانی را تسلیت گفت.