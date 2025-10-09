حافظان نظم و امنیت با حضور در گلزارهای شهدای سراسر استان مرکزی با همرزمان شهید خود پیمانی دوباره بستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت هفته فراجا حافظان نظم و امنیت با همرزمان شهید خود تجدید میثاق کردند.

سرهنگ احمدرضا چگنی جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: به مناسبت هفتمین روز هفته فراجا حافظان نظم و امنیت با حضور در گلزار شهدای سراسر استان ضمن گلباران مزار مطهر شهدا با همرزمان شهید خود تجدید میثاق کردند.

در شهرستان اراک هم جمعی از فرماندهان و سبزپوشان فراجا با حضور در گلزار شهدای شهر کارچان مزار همرزمان شهید خود را گلباران کردند.