سفارت ایران در انگلستان به دروغ پردازی رسانه‌های انگلیسی درباره پناهندگان افغانستانی در ایران واکنش نشان داد و ادعا‌های ساختگی رسانه‌های انگلیس مبنی بر امکان اخراج صد‌ها هزار پناهنده افغانستانی به کشور‌های همسایه را رد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ ایوب حیدری، سخنگوی سفارت کشورمان در انگلیس، به اقدام رسانه های انگلیس در ماه های اخیر در انتشار اخبار و گزارش های منفی متعددی درباره رفتار ایران با پناهندگان افغانستانی و اخراج آنان، از جمله روزنامه گاردین، که در خبری دروغین مبنی بر اخراج پناهندگان غیرقانونی از ایران به کشورهای همسایه منتشر کرد واکنش نشان داد.

ایوب حیدری در نامه ای به روزنامه گاردین نوشته است: در بیش از چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران با تحمل فشارهای شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌های یکجانبه و فقدان تقریباً کامل کمک‌های کافی بین‌المللی، میزبان میلیون‌ها پناهجوی افغان بوده است و خدمات بشردوستانه آموزشی و بهداشتی به آنان ارائه می‌کند. در ادامه این یادداشت آمده است: در حالی که ایران به طور مداوم این مسئولیت سنگین را تا حد زیادی به تنهایی به دوش می کشد، حمایت بین المللی از میزبانی و ادغام پناهندگان در این کشور در مقایسه با مقیاس نیازها، بسیار اندک باقی مانده است.

سخنگوی سفارت ایران در ادامه یادداشت خود خطاب به روزنامه گاردین نوشته، گزارش شما مدعی است که ایران در حال بررسی آزادسازی تعداد زیادی از پناهجویان به کشورهای همسایه است در حالی که چنین سیاست یا تصمیمی از سوی مقامات ذیصلاح ایران اعلام نشده است. سیاست ایران در قبال پناهندگان همواره بر اساس اصول بشردوستانه، احترام به کرامت انسانی و همکاری با سازوکارهای بین المللی مربوطه استوار است.

در پایان این یادداشت آمده است: انتشار اطلاعات تایید نشده یا ناقص، خطر تحریف واقعیت ها در محل و گمراه کردن درک عمومی را به همراه دارد.