مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ هزار و ۳۷۰ مورد تماس موفق با خط ۱۴۸۰ (صدای مشاور) بهزیستی استان تماس گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،محمدی افزود: بیشتر مشاورههای ارائه شده از سوی مشاوران این خط در استان در خصوص مسائل مختلف از جمله کودکان و نوجوانان، مسائل تربیتی و تحصیلی، بحث درمان اعتیاد، مشاجرههای خانوادگی و مباحث بین زوجین و مشاوره مربوط به ازدواج و طلاق و موضوعات فردی است.
وی با اشاره به اینکه ارائه مشاوره از طریق این خط به صورت رایگان و از ساعت هشت تا ۲۴ است گفت: افراد بدون مراجعه حضوری، مشاوره دریافت میکنند و پس از ارزیابیهای اولیه در صورت لزوم، افراد برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز مشاوره زیرپوشش بهزیستی ارجاع داده میشوند.
وی افزود: تمامی مشاوران این خط به رعایت اصول رازداری و محرمانه بودن اطلاعات تماس گیرندگان متعهد هستند و با توجه به تنوع تماسگیرندگان و گوناگونی مشکلات آنها، ضرورت ارجاع برای مشاوره حضوری نیز صورت میگیرد.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه شعار هفته سلامت روان امسال با عنوان «دسترسی به خدمات سلامت روان در بحرانها و شرایط اضطراری؛ یک اولویت همگانی» تعیین شده است گفت: سازمان بهزیستی پویش «سلامت روان را جدی بگیرید» در این هفته راهاندازی کرده است.