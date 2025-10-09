به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حسن سلیمی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ترکمانچای با اشاره به کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته، برداشت‌های بی‌رویه و غیرمجاز از طریق چاه‌ها و استخر‌های پلیمری را عامل تشدید بحران آب عنوان کرد.

وی اعلام کرد:در سطح شهرستان ۶۳۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده که تاکنون ۴۳۷ حلقه چاه غیرمجاز توسط اداره امور منابع آب ترکمانچای مسدود شده است و لازم است با جدیت تمام تمامی چاه‌ها و استخر‌های غیرمجاز برچیده شوند چرا که سفره‌های آب زیرزمینی شهرستان به‌ شدت در معرض خطر قرار دارند.

فرماندار ترکمانچای بر ضرورت اصلاح الگوی کشت و نقش کلیدی جهاد کشاورزی در آموزش و آگاه‌سازی کشاورزان تاکید کرد و افزود:سالانه حدود ۱۳ میلیون لیتر آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اما بازدهی و تولید ثروت قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. با تمرکز بر تولید محصولات کم‌آب‌بر و با ارزش افزوده بالا، می‌توان ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب به توسعه اقتصادی منطقه کمک کرد.

اسماعیل علیا نسب رئیس دادگستری شهرستان ترکمانچای نیز ضمن حمایت کامل از اقدامات اداره امور منابع آب گفت:اجرای قانون در زمینه کنترل مصرف آب نیازمند هماهنگی زنجیره‌ای میان دستگاه‌های اجرایی است. امسال در خصوص چاه‌ها و استخر‌های غیرمجاز ۴۴ پرونده منجر به صدور رای قطعی شده است.