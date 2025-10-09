پخش زنده
دختر بدمینتون باز ایران با برد برابر حریف ترکیهای به دور بعدی مسابقات چلنج بینالمللی ویکتور ترکیه راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز مسابقات بدمینتون چلنج بینالمللی ویکتور ترکیه مبینا ندایی در مرحله مقدماتی با پیروزی برابر حریف ترکیهای خود به مرحله بعدی راه یافت.
در بخش مردان نیز مهدی انصاری که در دو بازی اول برابر حریفانی از ترکیه به برتری رسیده بود در سومین دیدار در دیداری نزدیک و سه گیمه مقابل حریف مالزیایی خود شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
این مسابقات که از ۱۶ مهر آغاز شده و تا ۲۰ مهر ادامه دارد. پیش از این امیرحسین عجملو در مصاف با بازیکن ژاپنی نتیجه را واگذار کرده بود. زهرا رباطی نیز برابر حریفی از ترکیه بازی را واگذار کرده بود.
همچنین از فردا جمعه رقابتهای دونفره آغاز خواهد شد که در این بخش، زهرا رباطی و مبینا ندایی به مصاف حریفان خود خواهند رفت.