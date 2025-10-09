فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از ثبت و برقراری ۱۰ هزار و ۷۹ مورد تماس مردمی با سامانه ۱۹۷ و رشد ۶ درصدی این تماس‌ها خبر داد.

ثبت ۱۰ هزار و ۷۹ تماس مردمی با سامانه ۱۹۷ در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار امجدیان گفت: این سامانه پل ارتباطی موثر بین پلیس و مردم برای رفع مشکلات و پاسخگویی به نیاز‌های آنان است.

وی با اشاره به عملکرد سامانه ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی گفت: سامانه ۱۹۷ یک پل ارتباطی حیاتی میان پلیس و شهروندان است که از ابتدای سال جاری تاکنون توانسته ارتباط نزدیک‌تری میان مردم و نیروی انتظامی برقرار کند.

وی افزود: از ابتدای سال تا به امروز، تعداد تماس‌های برقرار شده با این سامانه به ۱۰ هزار و ۷۹ مورد رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۶ درصدی نسبت به سال گذشته است. از این تعداد تماس‌ها، ۳۲۰۴ مورد نیازمند رسیدگی بوده که این رقم نسبت به سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته است.

سردار امجدیان با اشاره به اینکه بیش از۳۷هزار نفر از شهروندان برای دریافت راهنمایی و ارشاد با این سامانه تماس گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: این آمار نیز نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است که بیانگر استقبال و اعتماد بیشتر مردم به نیروی انتظامی است.