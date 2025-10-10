پخش زنده
امروز: -
مدیر گروه بهداشت و دندان دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی از آغاز طرح پیشگیری از پوسیدگی دندان برای ۱۸ هزار دانشآموز پایه سوم ابتدایی در مدارس استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مسئول بهداشت دهان و دندان خراسان شمالی در نشست خبری با خبرنگاران گفت: شاخص پوسیدگی دندان در افراد ۱۸ سال استان نگرانکننده است و نیاز به برنامههای پیشگیری دارد.
مهین یاهوییان گفت: وارنیش فلوراید نوعی پوشش حفاظتی برای جلوگیری از پوسیدگی دندان است که دو بار در سال انجام میشود و میتواند تا ۳۷ درصد پوسیدگی دندان را کاهش دهد.
وی گفت: پویش ملی دهان و دندان در راستای کاهش پوسیدگی دندان در مدارس ابتدایی استان اجرا میشود و شامل ۱۸ هزار دانشآموز پایه سوم ابتدایی است.
مدیر گروه بهداشت دهان و دندان خراسان شمالی افزود: در این طرح دانشآموزان روش صحیح مسواک زدن را آموزش میبینند و این آموزش به صورت گروهی و دوبار در هفته با نظارت مراقبین سلامت انجام میشود.
این طرح مطابق شاخصهای جهانی سلامت دهان و دندان و برای گروه سنی ۱۲ سال اجرا میشود و مسواک و خمیردندان مورد نیاز توسط دانشگاه علوم پزشکی تأمین میگردد.
یاهوییان گفت: باید فرهنگ مسواک زدن و اهمیت به دندان و دهان از سنین کودکی نهادینه شود و خانوادهها آموزشهای لازم را ببینند.
وی افزود: در راستای پیشگیری از پوسیدگی دندان، طرح وارنیش فلوراید در مدارس ابتدایی استان اجرا میشود و ۱۳۸ هزار دانشآموز در سال جاری زیر پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.