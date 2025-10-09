به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،غلامرضا نوری در بازدید از بندر صیادی کنارک در جمع مسئولان و صیادان، بر لزوم اصلاح، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های شیلات در جنوب استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد و افزود: ۲۰ درصد از فعالیت‌های شیلاتی کشور در این منطقه انجام می‌شود.

وی از آغاز همکاری‌های مشترک وزارت جهاد کشاورزی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأمین امنیت فعالیت‌های صیادی در آب‌های دور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها زمینه توسعه بیشتر فعالیت‌های دریایی کشور را فراهم کند.

وزیر جهاد کشاورزی از تلاش صیادان منطقه کنارک قدردانی و آنان را سرمایه‌های ارزشمند کشور توصیف کرد و گفت: توسعه فعالیت‌های شیلاتی در این منطقه، گامی مؤثر در افزایش تولید و تأمین امنیت غذایی کشور خواهد بود

نوری عملکرد مسئولان استان سیستان و بلوچستان را در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای این استان مثبت ارزیابی و اظهار کرد: همکاری و پیگیری مستمر مسوولان موجب رونق فعالیت‌های شیلاتی در جنوب شرق کشور شده است.

بندر صیادی کنارک واقع در دهانه آب‌های اقیانوس هند، همجوار سواحل مکران جزو ۵۰ بندر کُددار تون ماهیان در جهان است و به عنوان بزرگترین اسکله صیادی کشور شناخته می‌شود که نقش مهمی در تولید، اشتغال و ارزآوری برای کشور دارد.