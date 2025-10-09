به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حشمت عزیزان با اعلام آغاز برداشت این محصول، اظهار کرد: در حال حاضر سطح زیر کشت پسته در کل استان ۱۸۲ هکتار است که بیش از ۴۰ هکتار از این باغات در شهرستان سیروان قرار دارد و ۴۱ بهره‌بردار به صورت مستقیم مشغول تولید این محصول هستند.

وی افزود: کل باغات این شهرستان ۳۸۶ هکتار است که با توجه به عملکرد باغات، پیش‌بینی می‌شود؛ امسال بیش از ۶۰ تُن پسته از اراضی سیروان برداشت شود.

وجود سه نوع پسته مرغوب شامل: حمد آقایی، کله قوچی و اکبری ظرفیت این منطقه را دوچندان کرده است.

وی با بیان این که یکی خواسته‌های کشاورزان ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری؛ از جمله کارخانه خشک‌کنی و مغزپسته است؛ افزود: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فراهم کردن بستر‌های مناسب برای کاشت و حمایت‌های بیشتر دولت از بهره‌برداران؛ می‌تواند سیروان را به یکی از مناطق مهم تولید پسته در غرب کشور تبدیل کند.