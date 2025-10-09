آیین افتتاحیه سومین «المپیاد جام پرچم» در بیت تاریخی امام راحل در خمین برگزار شد.
حجتالاسلام محمدحسین حسنخانی معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در این آیین گفت: حدود ۱۰۰ هزار نفر در سومین المپیاد ملی جام پرچم شرکت کردند که باتوجه به ظرفیتهای روستایی پیشبینی میشود این عدد در سال آینده به ۵۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کند.
وی افزود: ۲۰ درصد از جمعیت کشور ساکن روستا هستند و شرکت کنندگان در این المپیاد ورزشی که مختص روستاییان و عشایر است باید افزایش پیدا کند و توسعه ورزش در مناطق روستایی که محروم از امکانات ورزشی هستند موجب شناسایی استعدادهای ورزش میشود.
حجت الاسلام سیدعلی خمینی نوه حضرت امام خمینی (ره) که مهمان ویژه این آیین بود هم گفت: اقدام مسئولانی که با نگاه بلند خود ورزش را نه فقط در پایتخت یا در مراکز استانها و شهرهای بزرگ محدود نکردند قابل تقدیر است و ایجاد و تداوم فعالیتهای ورزشی در روستاها و شهرهای کوچک، ایدهای بسیار ارزشمند است و این مسیر باید با قوت ادامه یابد.
حجتالاسلام خمینی ادامه داد: یکی از موفقیتهای نظام جمهوری اسلامی این است که فضا را برای پیشرفت همه اقشار جامعه فراهم کرده که افتتاحیه المپیاد ورزشی «پرچم»، نه تنها توسعه ورزش را در سراسر کشور تضمین میکند، بلکه سرمایهگذاری ارزشمند نظام برای آینده کشور است.
مهدی زندیهوکیلی استاندار مرکزی هم المپیاد ورزشی جام پرچم را نماد وحدت، همدلی و نشاط اجتماعی دانست و گفت: این گردهمایی بزرگ، تجلی عزم مردم برای ساختن جامعهای سالمتر، پرنشاطتر و امیدوارتر است.
وی افزود: تا کنون ۱۳۰ چمن مصنوعی در مناطق روستایی استان مرکزی احداث شده است و این زیرساختی است که نیازمند محتوا و برنامههای ورزشی برای استعدادیابی دارد چراکه استعدادهای ورزشی میتوانند موجب آبادانی و توسعه منطقه خود شوند.
محمد بیات رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در این آیین نیز با اشاره به نامگذاری این المپیاد با عنوان پرچم گفت: در جمهوری اسلامی پرچم نشانگر و نماد قدمت، اعتقاد، باور، هویت و شرف است و اقتداری که در آن نظم و روحیه پیروزی مستتر است که مصداق عینی آن را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدیم.
سومین دوره المپیاد جام پرچم (المپیاد ورزشی روستائیان و عشایر کشور) در پنج سطح روستا، بخش، شهرستان، استان، منطقهای و ملی به صورت رسمی امشب آغاز شد.