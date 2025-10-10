پخش زنده
امروز: -
جوانان و متخصصان خراسان شمالی موفق به طراحی و ساخت دستگاه روتامتر دیجیتال شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ از مزایای کلیدی این دستگاه، نمایش دیجیتال، تحلیل دادههای ثبتشده، افزایش دقت و قابلیت ذخیره و انتقال داده است.
روتامتر دیجیتال دستگاهی نوین برای اندازهگیری جریان سیالات (گاز و مایع) است که با بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند لیزر و هوش مصنوعی، دقت و سرعت خوانش جریان را افزایش میدهد. برخلاف روتامترهای معمولی، این دستگاه دادهها را بهصورت دیجیتال نمایش داده و امکان ثبت، تحلیل و انتقال اطلاعات را فراهم میکند.
روتامترها در صنایع مختلف ازجمله پزشکی کاربرد فراوان دارند، اما خوانش مقادیر نیازمند حضور اپراتور است و میتواند مشکلات متعددی ایجاد کند.
بهویژه در فشارهای پایین، شاخص دستگاه با محدودیتهای زیادی روبهرو میشود. همین مسئله، انگیزه طراحی یک روتامتر دیجیتال دقیق و برخط را فراهم آورد.
هدف اصلی، دیجیتالیزه کردن عملکرد جریان سیال است که کیفیت و کاربری دستگاه را افزایش میدهد. مزایای کلیدی این دستگاه، نمایش دیجیتال، تحلیل دادههای ثبتشده، افزایش دقت و قابلیت ذخیره و انتقال داده است.
در این اختراع، از دو رویکرد ماژول لیزری (اندازهگیری فاصله جسم شناور و تبدیل آن به جریان) و هوش مصنوعی جهت پردازش تصویر (تشخیص موقعیت جسم شناور و محاسبه جریان با الگوریتمها) استفادهشده است.