به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های چادرملوی اردکان و مقاومت گلساپوش یزد در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور از ساعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی اردکان به مصاف هم رفتند.

یزدی‌ها بازی را بهتر آغاز کردند و وقت اول را با نتیجه دو بر صفر به سود خود پایان دادند. آنان در وقت دوم هم موفق به زدن یک گل دیگر شده تا با سه گل از میزبان خود جلو بیفتند.

اما در وقت سوم بود که ورق برگشت و آتش بازی اردکانی‌ها شروع شد. چهار گل چادرملو و یک گل گلساپوش سبب شد تا این وقت با تساوی چهار گله پایان یافته و سرنوشت دیدار به وقت اضافه برسد.

در حالی که فقط ۳۰ ثانیه به پایان این وقت مانده بود، چادرملو موفق شد گل پنجم را وارد دروازه مقاومت گلساپوش کرده تا رقابت هم استانی‌ها به سود اردکانی‌ها پایان یابد.