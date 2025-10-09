به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهمن محمدی مقدم گفت: از نظر نوسانات دمایی و مطابق با هشدار سطح زرد صادر شده انتظار داریم که از امروز ۱۷ مهرماه تا اوایل هفته آینده دماهای شبانه روندی کاهشی را داشته باشند که این کاهش دما از روز جمعه محسوس تر خواهد شد.

وی افزود: به سبب این شرایط آماده کردن تأسیسات گرمایشی برای سالن های پرورشی مدیریت در مصرف نهادهای انرژی تمهیدات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی باغات و مزارع و همچنین مراقبت از کندوهای زنبور عسل توصیه می شود.

به گفته کارشناس هواشناسی لرستان در این مدت، جوی آرام و پایدار همراه با آسمان صاف و آفتابی گاهی با افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه و نسبتاً شدید لحظه‌ای قابل پیش بینی است.

محمدی مقدم افزود: در ۲۴ ساعت گذشته الشتر و پلدختر به ترتیب با کمینه و بیشینه دمای ۳ و ۳۶ به ترتیب به عنوان خنک ترین و گرم ترین شهرهای استان گزارش شدند.

وی گفت: در این مدت، دمای هوای مرکز استان خرم آباد نیز بین ۱۱ و ۳۲ درجه بالای صفر در نوسان بود.