وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۲۰ درصد محصولات شیلاتی کشور در استان سیستان و بلوچستان تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، غلامرضا نوری در حاشیه بازدید از مجتمع صنایع شیلاتی ارغوان گوشت منطقه آزاد چابهار، گفت: مقام معظم رهبری و رئیسجمهور بر توسعه سواحل مکران و توسعه اقتصاد دریامحور تأکید دارند و یکی از ظرفیتهای عملی در این حوزه در منطقه چابهار استان سیستان و بلوچستان وجود دارد.
وی با اشاره به این که هم اکنون حدود ۲۰ درصد محصولات شیلاتی در همین منطقه تولید میشود، گفت: در امسال حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای زیرساختی در حوزه بنادر، اسکله و لایروبی در این منطقه پیش بینی شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه روند اجرای طرحها را مطلوب ارزیابی و افزود: مسئولان محلی بهویژه استاندار سیستان و بلوچستان با پیگیری مستمر، نقش بسزایی در شتاب بخشیدن به این طرحها دارند.
غلامرضا نوری همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: سیستان و بلوچستان بهعنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور، در زمینه کشت میوههای گرمسیری و توسعه باغها پیشرفتهای چشمگیری داشته است.
وی با اعلام برنامه دولت برای قطع وابستگی به واردات میوههای گرمسیری افزود: بر اساس برنامه ریزی تا پایان دولت چهاردهم، با افزایش تولید داخل، از پرداخت سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار برای واردات موز بی نیاز می شویم.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از برنامهریزی برای تبدیل سیستان و بلوچستان به پایلوت تولید گوشت کشور خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای پیشتازی این استان در حوزه تولید گوشت آغاز شده است.
نوری در پایان با اشاره به برنامههای توسعه کشت خرما، افزود: ایجاد مزارع مدرن با ارقام پربازده و صادراتی خرما در دستور کار قرار گرفته و انتظار داریم تا دو سال آینده شاهد تحولات مثبت و رشد قابل توجه در بخش کشاورزی و اقتصاد استان باشیم.
گفتنی است، شرکت ارغوان گوشت منطقه آزاد چابهار یکی از شرکتهای زیر مجموعه سازمان اتکا است که مجتمع صنایع شیلاتی چابهار آن مشتمل بر کارخانه بزرگ کنسرو ماهی به ظرفیت تولید ۲۵ میلیون قوطی در سال به عنوان مدرنترین کارخانه کنسرو ماهی کشور، واحد بسته بندی ماهی و میگو به ظرفیت چهار هزار تن در سال و سردخانه زیر صفر به ظرفیت چهار هزار تن میباشد. این کارخانه با دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار و اشتغالزایی ۴۰۰ نفر در حال تولید است.