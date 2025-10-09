به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ طرح "والیبال برای همه ایران" با حضور رئیس فدراسیون والیبال کشور و جمعی از ستارگان تیم ملی انجام شد.

سید میلاد تقوی گفت: منطقه کلاله و ترکگمن صحرا جزو سرمایه‌های ارزشمند کشور در عرصه والیبال است.

او افزود:همچنین جزو مناطق معدودی است که در همه رده‌های سنی تیم‌های ملی مان، اعم از نوجوانان، جوانان و بزرگسالان سالنی و ساحلی، تعداد قابل توجهی از ورزشکاران این منطقه در آن حضور دارند.