با همت بسیج سازندگی، فضای باز روستاهای کم برخوردار کلاله به لوازم ورزشی والیبال تجهیز شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ طرح "والیبال برای همه ایران" با حضور رئیس فدراسیون والیبال کشور و جمعی از ستارگان تیم ملی انجام شد.
سید میلاد تقوی گفت: منطقه کلاله و ترکگمن صحرا جزو سرمایههای ارزشمند کشور در عرصه والیبال است.
او افزود:همچنین جزو مناطق معدودی است که در همه ردههای سنی تیمهای ملی مان، اعم از نوجوانان، جوانان و بزرگسالان سالنی و ساحلی، تعداد قابل توجهی از ورزشکاران این منطقه در آن حضور دارند.