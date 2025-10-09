اسامی نفرات دعوتشده به اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان
اردوی آمادهسازی تیم ملی کشتی آلیش بانوان ۲۶ مهر تا ۲ آبان در نیشابور خراسان رضوی برگزار خواهد شد.
۵۵ کیلوگرم: مرضیه خندان خلیلی (مازندران) تینا فلاح (کیش)
۶۰ کیلوگرم: فاطمه فتاحی (مازندران) بهار صباغی دهکلایی (سیستان و بلوچستان)
۶۵ کیلوگرم: رقیه محمودآبادی (خراسان رضوی)، فاطمه نیکمنش (تهران)
۷۰ کیلوگرم: مبینا میرزاپور (مازندران)
۷۵ کیلوگرم: سحر غنیزاده (مازندران)
۷۵+ کیلوگرم: عزت قربانی ثانی (خراسان رضوی)، حنانه قاسمی (کرمانشاه)
سرمربی: هدی تقیبی
مربی: مریم ملکی (تهران)
سرپرست: لیلا امانی بنی (اصفهان)
این اردو در مجتمع فولاد نیشابور – جنب ورزشگاه انقلاب برگزار میشود.