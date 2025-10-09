پخش زنده
مزار شهدای بهشت رضا شهر ایلام به مناسبت هفته نیروی انتظامی غبارروبی و عطرافشانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ به مناسبت گرامی داشت هفته انتظامی، مراسم معنوی غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا با حضور جمعی از فرماندهان مسئولان، کارکنان انتظامی، مرزبانی و خانوادههای معظم شهدا در مزار شهدای بهشت رضا شهر ایلام برگزار شد.
در این آیین معنوی، حاضران با قرائت فاتحه، نثار گل و عطرآگین کردن مزار شهدا، یاد و خاطره دلاورمردان و جانفشانیهای شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، امنیت و مرزبانی را گرامی داشتند.
تعدادی از خانوادههای معظم شهدا در پایان این مراسم تجلیل شدند.