رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به تماس اخیر خود با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: پیام‌هایی دریافت کردیم که از ما می‌خواهند آنها را به دوستان ایرانی خود منتقل کنیم که اسرائیل به حل و فصل دیپلماتیک مسائل، بیشتر متعهد است و به هیچ نوع رویارویی علاقه‌ای ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خبرگزاری تاس، ولادیمیر پوتین تأکید کرد که مسئله هسته‌ای ایران تنها «از طریق دیپلماتیک» قابل حل است و هیچ جایگزین معقول دیگری برای این امر وجود ندارد.

وی در این باره اظهار داشت: «وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران تنها از طریق دیپلماتیک و مذاکرات قابل‌حل است. هیچ جایگزین معقولی برای این امر وجود ندارد. ما با شرکای ایرانی در تماس نزدیک هستیم و تمایل آنان برای یافتن راه‌حل‌های قابل‌قبول متقابل و ازسرگیری همکاری سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را احساس می‌کنیم.»

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به سفر رافائل گروسی به روسیه افزود: «اخیراً مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشور ما بود، ما به تفصیل در مورد این موضوع صحبت کردیم، او نیز بر خواست طرف ایرانی برای حل تمام مشکلات اشاره کرد.»

علاوه بر این، پوتین با اشاره به جنگ ایران و اسرائیل بیان کرد: «ما همچنان به حفظ ارتباطات... با اسرائیل ادامه می‌دهیم و از سوی رهبری اسرائیل سیگنال‌هایی دریافت می‌کنیم که از ما می‌خواهند این را به دوستان ایرانی خود منتقل کنیم که اسرائیل به حل‌وفصل بیشتر متعهد است و به هیچ نوع رویارویی علاقه‌ای ندارد.»

رژیم صهیونیستی روز ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ به ایران حمله کرد، تهاجمی که چند روز بعد با حمله ایالات متحده آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران تشدید شد. این حملات با پاسخ ایران همراه بود و اماکن مختلف نظامی رژیم صهیونیستی و همچنین یک پایگاه نظامی آمریکا در قطر هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند.