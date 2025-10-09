\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062c\u0645\u0639\u200c\u0628\u0646\u062f\u06cc \u0627\u0631\u0632\u06cc\u0627\u0628\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0646\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0648\u0646\u200c\u0645\u0631\u0632\u06cc \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646\u060c \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u06cc\u062a\u0646\u0633 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a (\u0645\u0647\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4) \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0646\u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u0627\u0633\u060c \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u0641\u0646\u06cc \u0648 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0645\u0646\u062f\u06cc \u0628\u0647\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a \u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646\u060c \u0645\u0642\u0631\u0631 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 (\u0622\u0630\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4) \u0628\u0647 \u062c\u0627\u06cc \u0633\u0647 \u0646\u0641\u0631\u060c \u0628\u0627 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u06af\u06cc\u0631\u062f.