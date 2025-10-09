تیمهای سن ایچ ساوه و پالایش نفت شازند میزبان فولادیها و شهرداری ساوه میهمان هرمزگانی خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور و از هفته دوازدهم، فردا جمعه شهرداری ساوه میهمان تیم پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت شازند میزبان فولاد زرند ایرانیان هستند و یک روز پس از این دیدارها سن ایچ هم در خانه میزبان فولاد هرمزگان است.
تا پیش از مسابقات این هفته، در جدول ردهبندی پالایش نفت امام خمینی شازند با ۱۰ امتیاز در رده دهم قرار گرفته است و شهرداری ساوه با ۴ امتیاز کمتر از شازندیها یک رده بالاتر از آخرین تیم جدول، در خانه سیزدهم جدول جا خوش کرده است.
سن ایج هم با همان ۱۴ امتیاز قبلی در خانه هفتم جدول باقی مانده است و شنبه نوزدهم مهر ماه در ساوه از فولاد هرمزگان پذیرایی میکند.