وزیر ورزش و جوانان در سالن برگزاری هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به همراه استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان استانی در مراسم افتتاحیه رسمی مسابقات زورخانهای قهرمانی و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا در ورزشگاه الغدیر ارومیه حضور یافت.
رقابتهای آسیایی ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی با حضور ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور در بازه زمانی ۱۷ الی ۱۹ مهرماه در سالن ورزشی الغدیر ارومیه برگزار میشود.
۱۷ کشور در کشتی پهلوانی و ۱۳ کشور در ورزشهای زورخانهای به رقابت خواهند پرداخت.