با اجرای این طرح در قزوین، ضمن تشویق و توبیخ کتبی بیش از ۱۲۰ مدیر و کارمند، ۴ مدیر هم از کار برکنار شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سامانه یکپارچه مدیریت ارتباطات مردمی با دستگاه‌های اجرایی، موسوم به سامانه فواد، به عنوان نمادی از تحول بنیادین در نظام اداری کشور مطرح شده است. این سامانه با هدف افزایش سرعت، شفافیت و اعتمادسازی در تعاملات مردم و دولت راه‌اندازی شده است، اما چالش‌هایی در مسیر اجرای کامل آن همچنان وجود دارد.

سامانه فواد که در ابتدا به صورت آزمایشی در استان قزوین کلید خورد، عملکردی چشمگیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن از خود نشان داده است. ۷۸ درصد شکایات در سه ساعت نخست پس از ثبت دریافت پاسخ شده‌اند. ۶۲ درصد از کل پرونده‌های ارجاعی، در همان ۲۴ ساعت اول مختومه شده‌اند.

این سامانه با قرار دادن عملکرد مدیران در معرض قضاوت عمومی، یک سازوکار نظارتی قدرتمند ایجاد کرده است. در نتیجه این نظارت‌ها، تاکنون برای بیش از ۶۲ نفر از مدیران و کارکنان توبیخ با درجه ثبت شده و متأسفانه ۴ نفر نیز عزل شده‌اند. همچنین، ۶۴ نفر از کارکنان به دلیل عملکرد مطلوب تشویق شده‌اند.

شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه کم‌کاری یا عدم انجام وظیفه توسط واحدی اداری، مستقیماً از طریق مرکز تماس فوریت‌های اداری ۱۲۸ اقدام کنند. این تماس به صورت آنی مشکل را به واحد مورد نظر ارجاع می‌دهد. بر اساس اعلام مسئولان، این طرح علاوه بر قزوین، در استان‌های البرز و تهران نیز فعال شده و به زودی اجرای کامل سامانه فواد با محوریت ۱۲۸ در سراسر کشور آغاز خواهد شد.