به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این نمایشگاه از شب گذشته در پارک شادی و شش غرفه صنایع دستی، وسایل آموزشی نابینایان، غرفه ورزشی، بازی‌های نابینایان، تکنولوژی و غرفه کودکان برپا شده است.

معرفی استعداد‌ها و توانمندی‌های نابینایان، تلاش برای بهره گیری از فناوری‌های نوین به منظور افزایش آگاهی، توانایی‌ها و پرورش استعداد‌های نابینایان، تلاش برای رفع محرومیت‌ها و برطرف کردن موانع پیشرفت و ایجاد زمینه‌های شغلی مناسب با توانایی‌های نابینایان و کم بینایان از اهداف برگزاری این نمایشگاه سه روزه است.