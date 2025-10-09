پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه سه روزه توانمندی نابینایان در پارک شادی یزد برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این نمایشگاه از شب گذشته در پارک شادی و شش غرفه صنایع دستی، وسایل آموزشی نابینایان، غرفه ورزشی، بازیهای نابینایان، تکنولوژی و غرفه کودکان برپا شده است.
معرفی استعدادها و توانمندیهای نابینایان، تلاش برای بهره گیری از فناوریهای نوین به منظور افزایش آگاهی، تواناییها و پرورش استعدادهای نابینایان، تلاش برای رفع محرومیتها و برطرف کردن موانع پیشرفت و ایجاد زمینههای شغلی مناسب با تواناییهای نابینایان و کم بینایان از اهداف برگزاری این نمایشگاه سه روزه است.